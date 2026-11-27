В пятницу, 27 ноября, Россия отмечает Филиппов день — последние сутки перед началом Рождественского поста. Небесная картина в этот день складывается особенная: Солнце уверенно держится в Стрельце, а Луна завершает свое путешествие по Скорпиону и переходит в огненный знак. Астролог из Подмосковья Фарида Светлая в беседе с REGIONS рассказала , какую энергию несет эта дата и на что стоит обратить внимание каждому знаку зодиака.

По словам специалиста, сутки сочетают два противоположных начала: страстную огненную стихию Стрельца и глубокую водную природу Скорпиона. Особенно сильно эта двойственность отзовется тем, кто родился на стыке осени и зимы. Главный совет астролога на день — не спешить с решениями. Внутренний голос и чутье сегодня надежнее холодного расчета, а суета лишь мешает уловить подсказки судьбы.

«27 ноября — это день, когда небо как будто открывает книгу нашей жизни и показывает, какие страницы уже прочитаны, а какие еще ждут своего автора. Я советую всем знакам зодиака в этот день не торопить события, а спокойно пролистать страницы прошлого и подготовить чистый лист для будущего», — советует Фарида Светлая.

Луна в Стрельце традиционно открывает дорогу знакомствам, поездкам и духовным поискам. Однако у этой энергии есть и обратная сторона: она поднимает на поверхность застарелые обиды, к которым давно пора найти официальное «прощание». Поэтому Фарида Светлая советует посвятить день не внешним свершениям, а работе с собой.

«В пятницу 27 ноября каждый знак зодиака получает свой ключик к счастью. Но важно помнить: этот ключик не откроет дверь, если сердце закрыто. Я рекомендую всем в этот день сделать хотя бы одно маленькое доброе дело — и звезды обязательно ответят взаимностью», — говорит Фарида Светлая.

Овен: прощание с лишним. Звезды предлагают Овнам оставить позади все, что тормозит: застарелую обиду, пылкую привычку или ненужные вещи в шкафу. Смелость, которую дает Луна в Стрельце, лучше направить не на подвиги, а на внутреннюю уборку. Вечером подойдет простой ритуал: зажечь свечу и поблагодарить уходящий год за полученные уроки.

Телец: забота о теле. Филиппов день — удачная точка для подготовки организма к посту. Тельцам рекомендуют уже с обеда отказаться от тяжелой еды, заменить ее травяным чаем и лечь спать раньше обычного. Тот, кто позаботится о себе сегодня, по обещанию звезд, сохранит запас энергии на целый месяц вперед.

Близнецы: разговор, который нужен давно. Сегодняшний день благоприятствует восстановлению связей, которые давно оборвались. Теплый телефонный звонок, встреча со старым другом, примирение с родней — все это сработает, если говорить искренне, а не из вежливости. Один честный разговор, уверены астрологи, ценнее десятка светских бесед.

Рак: очаг и семья. Ракам стоит посвятить день дому. Приготовить что‑то особенное для близких, навести порядок, создать уютную атмосферу — а вечером собрать всю семью за столом и вспомнить самые добрые моменты уходящего года. Такой вечер станет для Раков настоящей батареей, от которой можно заряжаться.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

Лев: руки помнят. Львам звезды дарят творческий импульс: сегодня стоит взять в руки кисть, спицы, перо — любой инструмент. Итог не важен: шедевр необязателен, важен сам процесс. Творение, созданное своими руками 27 ноября, по поверью, зарядит вдохновением на весь следующий год.

Дева: чистый лист. Девам советуют навести порядок не только на полках, но и в мыслях. Классический прием: выписать на бумагу все тревоги и сомнения, а затем порвать лист и выбросить. Вечер лучше завершить спокойной книгой или тихой музыкой.

Весы: мосты между людьми. Весам стоит сфокусироваться на отношениях с близкими — день создан для компромиссов, уступок и теплых слов. Простой звонок со словами «я о тебе думаю» сегодня обладает особой силой: такие фразы способны растопить даже застарелую обиду.

Скорпион: отпускание. Луна покидает знак Скорпиона, унося с собой старую боль. Это день прощания с тем, что перестало служить: стоит простить тех, кто причинил боль, и отпустить давние ситуации. Вечерняя ванна с морской солью, по совету астролога, поможет смыть накопившуюся тяжесть.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Дарина Левкина ]

Стрелец: день именинника. Сегодня Солнце щедро делится энергией со своим знаком. Лучшее занятие Стрельца — загадать самое заветное желание, желательно на рассвете или закате, когда небо наиболее благосклонно. Написанное на бумаге желание стоит спрятать до следующего дня рождения.

Козерог: право на отдых. Привычка тащить на себе все и вся должна сегодня уступить праву на расслабление. Козерогам рекомендуют отложить дела, включить любимую музыку и просто полежать с закрытыми глазами. Такой отдых, уверяют звезды, восстановит силы лучше, чем неделя отпуска.

Водолей: потоп идей. Водолеям сегодня приходит поток нестандартных мыслей, некоторые из которых могут изменить жизнь. Совет прост: записывать все подряд, даже если идея кажется странной. Через месяц‑другой эти заметки могут лечь в основу по‑настоящему важного проекта.

Рыбы: тишина и глубина. Рыбам стоит посвятить день духовным практикам: молитве, медитации, чтению священных текстов или тихим размышлениям. Сегодняшняя энергия располагает к уединению — контактам с внешним миром лучше найти замену в общении с самим собой.

«27 ноября — это день, когда небо особенно щедро к тем, кто умеет слушать. Я советую всем знакам зодиака в этот день хотя бы на 10 минут остаться в тишине и прислушаться к своему сердцу. Ответы, которые придут, будут точнее любых гороскопов», — советует Фарида Светлая.

27 ноября 2026 года — пауза, которую звезды дарят каждому независимо от даты рождения: возможность остановиться, оглянуться и настроиться на новый этап. Филиппов день, завершающий цикл перед Рождественским постом, хорош тем, что отвечает тем, кто умеет слушать — себя и небо.

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