Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В городе Красноармейск Жуковского округа на улице Лермонтова ликвидировали аварийный жилой дом №11, двухэтажное здание площадью порядка 510 кв. м построили в 50-х годах прошлого века. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Объект признали аварийным в связи с высокой степенью физического износа строительных конструкций и непригодностью для безопасного проживания, после этого в рамках адресной областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» большая часть жильцов переехала в дом 9а на улице Краснофлотской.

Здание демонтировано, участок расчищен от строительного мусора. Администрация определит порядок использования освобожденной территории.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.