В Пушкинском округе снесли аварийный жилой дом
Мособлархитектура: аварийный жилой дом снесли в Жуковском
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В городе Красноармейск Жуковского округа на улице Лермонтова ликвидировали аварийный жилой дом №11, двухэтажное здание площадью порядка 510 кв. м построили в 50-х годах прошлого века. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Объект признали аварийным в связи с высокой степенью физического износа строительных конструкций и непригодностью для безопасного проживания, после этого в рамках адресной областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» большая часть жильцов переехала в дом 9а на улице Краснофлотской.
Здание демонтировано, участок расчищен от строительного мусора. Администрация определит порядок использования освобожденной территории.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.