Родители двухлетнего ребенка, погибшего при пожаре в Оренбургской области, скончались в больнице. Мужчина и женщина получили тяжелые травмы во время возгорания частного дома и находились в крайне тяжелом состоянии. Информацию об их смерти подтвердили в следственном управлении СК России по региону, сообщает ТАСС .

Пожар произошел 26 ноября в частном доме дачного поселка Оренбургского района. Огонь распространился на площади 120 кв. м. Во время тушения спасатели обнаружили погибшего двухлетнего ребенка. Его родители были госпитализированы с травмами.

Ранее состояние пострадавших оценивалось медиками как крайне тяжелое. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину и женщину не удалось.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.