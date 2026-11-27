В Санкт-Петербурге продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который ушел из больницы на Авангардной улице и пропал. Накануне подростка доставили в медицинское учреждение с сотрясением мозга и наружной гематомой, однако он покинул отделение до госпитализации. Об этом сообщает 78.ru .

По словам матери, мальчик попросился в туалет, но вместо этого самостоятельно вышел из больницы. При этом он оставил верхнюю одежду и ушел без куртки и шапки.

Позже подросток отправил матери голосовое сообщение с чужого номера. Он сообщил, что нашел одежду и собирается вернуться домой примерно через неделю. Женщина предполагает, что сын может скрываться у знакомых.

По словам матери, мальчик мог находиться в компании подростка, который ранее сбежал из детского дома и также находится в розыске. Известно, что пропавший школьник состоит на учете и ранее уже уходил из дома.

К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Северо-Запад».