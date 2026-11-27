Атака БПЛА на Санкт-Петербург 27 ноября 2026 года: пострадала женщина, жильцов эвакуировали
Женщина пострадала в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург. Ее госпитализировали после повреждения многоквартирного дома на улице Лидии Зверевой. Об этом сообщили в администрации города, передает «Интерфакс».
В жилом здании получили повреждения фасад и оконное остекление. Из-за произошедшего жильцов двух подъездов временно разместили в школе № 575.
По поручению губернатора Александра Беглова эвакуированным жителям оказывают необходимую помощь.
На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Городские специалисты оценивают повреждения и организуют восстановительные работы.