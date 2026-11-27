Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей — четыре золотые и две бронзовые — на Кубке России по санному спорту, который прошел с 23 по 28 ноября в Сочи. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Павел Репилов одержал победу в соревнованиях одноместных саней среди мужчин, Виктория Демченко — в соревнованиях одноместных саней среди женщин, Андрей Богданов и Юрий Прохоров — в соревнованиях двухместных саней среди мужчин. Кроме того, подмосковная сборная заняла первая место в эстафете, в ее составе выступили Кирилла Виниченко, Вадима Виноградова, Дарьи Олесик и Павла Репилова.

На третьем месте оказались Мария Посельская и Анастасия Зитта в соревнованиях двухместных саней среди женщин, а также Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов в соревнованиях двухместных саней среди мужчин.

Спортсмены представляют областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

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