На этапе Гран-при по фигурному катанию в Токио завершилась короткая программа у женщин. Россию на соревнованиях представляют Алина Горбачева и Аделия Петросян.

Горбачева чисто выполнила программу на дебютном для себя этапе Гран-при и набрала 71,48 балла и занимает промежуточное третье место. Лидирует японка Моне Чиба (77,12), вторую строчку занимает представительница Южной Кореи Син Чжи А (75,31).

Петросян ошиблась на тройном лутце (коснулась рукой льда при приземлении). За свое выступление она получила 65,28 балла и занимает восьмое место.

Произвольные программы спортсменки представят в субботу, 28 ноября.

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