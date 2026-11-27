Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил концерт российских артистов в Пхеньяне и пожал руку народной артистке России Ларисе Долиной. Музыкальный вечер состоялся 26 ноября в Пхеньянском оперном театре и был приурочен к XIII заседанию межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и КНДР. Об этом сообщает ТАСС .

Перед зрителями выступили Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова и Лариса Долина. В программу вошли известные русские произведения, в том числе «Калинка», «Катюша», «Вдоль по Питерской» и «Камаринская».

Долина исполнила песни «Счастья тебе, Земля моя!», «Погода в доме», «Стена» и другие композиции из своего репертуара.

Заседание межправительственной комиссии

XIII заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР проходит в Пхеньяне с 25 по 27 ноября.

Российскую сторону возглавляет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Сопредседателем комиссии от КНДР выступает министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо.