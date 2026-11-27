Подмосковные спортсменки завоевали 11 наград — три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей — на всероссийских соревнованиях по самбо «На призы заслуженного тренера России Е. П. Ереминой», которые прошли с 21 по 22 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу одержали Мария Рощина (43 кг, Дзержинский), Ева Хомова (59 кг, Люберцы) и Виктория Никифорова (44 кг, Видное), на втором месте оказались Александра Сапунова (44 кг, Видное) и Алина Алексеева (65 кг, Дзержинский).

Третье место заняли Мирослава Керимова (65+ кг, Пушкинский г. о., областная СШОР по единоборствам), Марьям Гитинамагомедова (40 кг, Одинцово), София Манохина (55 кг, Дзержинский). Кроме того, бронзовыми призерами стали Евгения Фролова (47 кг, Кашира), Анастасия Коптева (65 кг, Власиха) и Лия Бочкова (72+ кг, Дзержинский).

В общей сложности участниками турнира стали более 250 спортсменов из 23 регионов России в двух возрастных категориях: 12-14 и 14-16 лет, его провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

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