С начала 2026 года в Подмосковье подали более 27 тыс. заявлений на регистрацию самоходных машин и других видов техники, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет». Подать заявление могут физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками самоходных машин и другой спецтехники.

Чтобы получить услугу, нужно заполнить онлайн-форму заявления, прикрепить необходимые документы и оплатить госпошлину. Также необходимо прикрепить паспорт спецтехники и подтверждение права собственности на нее.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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