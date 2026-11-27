Американская певица Дженнифер Лопес рассказала, как ее сын Макс однажды отреагировал на откровенные сценические наряды своей матери, пишет Daily Mail. Забавной историей 57-летняя артистка поделилась во время участия в шоу актрисы Дрю Бэрримор.

Инцидент произошел десять лет назад после первого концерта Лопес в рамках серии выступлений в Лас-Вегасе. На тот момент ее детям было по семь лет.

«После выступления ко мне подошел мой сын Макс. Я думала, он скажет, что концерт был замечательным, но вместо этого он спросил: "Мам, почему ты никогда не носишь брюки на сцене?"» — вспомнила певица.

Лопес, которая регулярно выступает в откровенных боди и колготках в сеточку, призналась, что ее сценический образ действительно мог показаться ребенку странным.

«Малыш, я танцовщица, я артистка. Это моя работа», — ответила тогда певица сыну.

Сейчас детям Лопес уже по 18 лет, и оба отправились учиться в колледж. Близнецы родились в браке певицы с музыкантом Марком Энтони, с которым она развелась в 2014 году.

Ранее Лопес призналась, что на протяжении шести месяцев плакала из-за предстоящей разлуки с детьми. Однако теперь артистка наслаждается обретенной свободой и называет нынешний период своей жизни счастливым.