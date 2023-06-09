Чрезмерные капризы и одышка: какие сигналы помогут вовремя распознать серьезное заболевание у новорожденного
Педиатр Ковальская рассказала, как распознать развитие пневмонии у младенца
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Молодые мамы, не имеющие опыта в лечении ребенка, зачастую объясняют капризы и отсутствие аппетита у новорожденного возможным наличием коликов. На самом деле, подобные симптомы могут быть сигналом о развивающейся пневмонии.
Врач-педиатр Видновской РКБ Мария Ковальская назвала основные признаки и первые симптомы этого заболевания у младенца.
«В первую очередь стоит отметить наличие лихорадки, слабости, чрезмерной капризности, кашля, одышки и отсутствия аппетита. Это достаточно неспецифические симптомы, так как они характеры для многих других болезней», – пояснила Ковальская в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Специалист отметила, что крайне важно наблюдать за состоянием ребенка и фиксировать количество дней, в течение которых младенец дает поводы для волнения.
«Если ваш ребенок лихорадит более трех дней, нужно обратиться к доктору, а не искать «секретные 100-процентные признаки» пневмонии», – посоветовала Ковальская.
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