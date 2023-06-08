«Риск слепоты»: выяснилось, почему опасно обрабатывать раны ребенка зеленкой

С наступлением лета многие дети зачастую проводят на детских площадках со своими сверстниками огромное количество времени. В процессе игры нередко можно получить ссадину или царапину.

Врач-педиатр Видновской РКБ Мария Ковальская рассказала, чем правильнее всего обработать раны ребенку, и почему привычная зеленка может быть опасной.

«Эффективность зеленки крайне низкая. Она может вызвать ожог, а при попадании в глаза есть риск слепоты. А минусы в использовании йода – он достаточно часто вызывает аллергические реакции», – пояснила Ковальская корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что антисептики, которые окрашивают кожу, могут скрыть симптомы нагноения раны.

«Это увеличивает вероятность, что нагноение заметят позже, чем могли бы, если бы рана не была окрашена. Существуют современные антисептики, которые могут заменить йод, зеленку в аптечке. Например, хлоргексидин и мирамистин», – поделилась врач.

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