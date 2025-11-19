Чтение стихов блокадницы и мемориалы: депутат Мособлдумы поддержала инициативы патриотического клуба Павловского Посада

Депутат Московской областной Думы Линара Самединова провела встречу с членами патриотического клуба во Дворце культуры «Павлово‑Покровский».

Основные темы обсуждения — сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, восстановление семейных историй и уточнение списков погибших для местного мемориала.

Особый момент встречи — чтение стихов блокадницей Ленинграда Земфирой Матяшевой, которое тронуло всех присутствующих. Линара Самединова поблагодарила активистов за работу и передала клубу памятные пледы в рамках проекта «Помнить каждого», приуроченного к 80‑й годовщине Победы.