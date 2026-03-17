Что будет с горячей водой? Жители Нового Пушкино обсуждают смену УК

Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула 15 марта встретились с жителями корпусов 1 и 2 дома № 4 в микрорайоне Новое Пушкино. Собственники квартир недовольны работой управляющей компании — несмотря на неоднократные обсуждения проблемы с администрацией и депутатами, ситуация не меняется.

По словам Михаила Ждана, положение осложняется тем, что у текущей управляющей компании накопился серьезный долг за теплоресурсы. Это грозит ограничением подачи горячего водоснабжения после окончания отопительного сезона — такой сценарий вызывает у жителей большую обеспокоенность.

На собрание пригласили представителей другой управляющей организации, которая уже работает в Пушкино и Ивантеевке. Директор компании ответила на вопросы жителей о расположении офиса, штате сотрудников и техническом оснащении.

Теперь собственникам предстоит обсудить услышанное с соседями, которые не смогли прийти на встречу. Если большинство проголосует «за», будет организовано общее собрание и запущена процедура перехода к новой управляющей компании.