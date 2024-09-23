«Что бы еще поменять»: Бакальчук выложил мем с женой после того, как она взяла девичью фамилию

Владислав Бакальчук опубликовал фотографию с женой у себя на канале после того, как она сменила фамилию.

Основатель Wildberries выложил новый пост в своем телеграм-канале вечером в понедельник, 23 сентября:

« – Поменять фамилию – Поменять название компании – Поменять прическу; что бы еще поменять?», – иронизирует предприниматель.

На данный момент пост собрал более 2 тыс. дизлайков. В комментариях пользователи разделились на два «лагеря»: одни встали на сторону Владислава, а другие поддерживают Татьяну:

«Недостойное поведение для мужчины», – написал пользователь мессенджера под публикацией.

Утром Татьяна Бакальчук изменила название своего телеграм-канала на «Татьяна Ким». Свое решение она обосновала следующей фразой: «Лучший выбор – оставаться собой всегда».