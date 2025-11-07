Что делать, если горячая вода едва теплая: инструкция от юриста

В домах с централизованным горячим водоснабжением жильцы нередко сталкиваются с подачей воды, температура которой не соответствует установленным санитарным нормам. В каком случае поставщик обязан это компенсировать, агентству « Прайм » рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

По данным специалиста, согласно требованиям СанПиН температура горячей воды у потребителя должна находиться в пределах 60–70 °C. Допустимое отклонение ночью (с 0:00 до 5:00) составляет не более 5 °C, днем (с 5:00 до 0:00) — не выше 3 °C.

Если температура воды отклоняется от нормы, размер платы за коммунальную услугу подлежит снижению. За каждые 3 °C сверх допустимого отклонения стоимость услуги уменьшается на 0,1%. В случаях когда вода у потребителя нагревается менее чем до 40 °C, расчет производится по тарифу холодного водоснабжения.

Чтобы добиться перерасчета, гражданам рекомендуется обратиться в управляющую компанию. Представитель УК должен зафиксировать температуру воды и оформить акт замера. На основании этого документа производится пересчет платы.

