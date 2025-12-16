Что делать с НДС предпринимателям на УСН в 2026 году

С 2026 года для всех налогоплательщиков и налоговых агентов повысится общая ставка НДС. При этом число налогоплательщиков заметно увеличится за счет компаний на УСН, для которых с нового года уменьшится лимит по доходам, превышение которого обязывает уплачивать НДС. Одновременно будут изменены условия применения специальных ставок НДС, а некоторым категориям налогоплательщиков предоставят налоговые льготы.

Основную ставку НДС повысят на два пункта – с 20% до 22 %. Другие ставки остаются без изменений.

· 0% — в некоторых ситуациях, например, при экспорте или импорте из стран Таможенного союза;

· 10% — на отдельные товары, например, лекарства, медицинскую продукцию, продукты питания и др;

· 5% и 7% — для плательщиков на УСН без права принимать к вычету «входящий» НДС.

Будет снижен порог лимитов дохода для освобождения от НДС. Снижение порога постепенное. С 2025 года бизнес на УСН, который в предыдущем или текущем году заработал более 60 миллионов рублей, должен работать с НДС. С 2026 года лимит дохода, с превышения которого нужно будет платить НДС, понизится до 20 млн руб., до 15 млн руб. - в 2027 г. и до 10 млн руб. - в 2028 г.

Если доход за 2025 год превысит 20 млн руб., то с 2026 года на УСН надо платить НДС. К чему и как нужно подготовиться? Что можно предпринять уже сейчас:

Шаг 1.

Посчитайте свой текущий доход за 2025 год и добавьте прогноз на оставшийся период.

Важно! Если вы совмещаете УСН и Патент, то доход суммируется.

Шаг 2.

Нужно выбрать ставку 5%, 7% или 22%.

Ставка 22% позволяет принимать в зачет входящий НДС. Ставки 5% и 7% – нет.

Важно! Взвешенно подойти к выбору – изменить можно через три года.

Ставка НДС в зависимости от дохода за год

Доходы ₽ 5% 7% 22% До 20 млн. – – – От 20 млн до 250 млн + – + От 250 млн до 450 млн – + +

Чем могут помочь программы 1С

• Например, программа 1С: Бухгалтерия 8 посчитает на ваших данных, какая ставка НДС вам выгодна

• Предупредит о приближении к превышению лимита

Почему вам выгодно использовать линейку программных продуктов 1С?

Решения 1С:

1. Автоматически создадут «первичку» с помощью распознавания бумажных документов и ЭДО, сформируют счета-фактуры

2. Автоматически сформируют книгу покупок и книгу продаж, заполнят декларацию по НДС

3. Проверят правильность ведения учета НДС с помощью отчетов и обработок

4. Напомнят о сроках сдачи отчетности и отправят декларацию прямо из программы

5. Автоматически заполнят реквизиты контрагентов, а также сверят счета-фактуры с поставщиками и покупателями

Если Вы планируете вести учет самостоятельно, без привлечения штатного бухгалтера, то стоит обратить внимание на 1С:БизнесСтарт. Это простая онлайн-бухгалтерия для старта бизнеса. Онлайн-сервис для самозанятых, ИП и ООО. 1С:БизнесСтарт позволяет выполнять простейшие операции, вести бухгалтерию, отчитываться о деятельности бизнеса и учитывать продажи. Возможность работать без бухгалтера и специальных знаний – это 1С:БизнесСтарт.

