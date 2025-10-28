Что делать с номерами без российского флага в 2025 году

С 1 января 2025 года в России вступили изменения в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которым на всех номерах должно присутствовать изображение российского флага со световозвращающим покрытием, сообщает РИА Новости .

Пресс-служба МВД пояснила, что водители, у которых номера без триколора были выданы в 2025 году, не обязаны менять их на новые. Это относится только к знакам, выпущенным до вступления изменений в стандарт.

За управление автомобилем с номерами, не соответствующими действующему ГОСТу, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере ₽500 или предупреждение. Регистрационные подразделения Госавтоинспекции выдают новые госзнаки строго по требованиям стандарта, включая обязательный флаг РФ.

Ранее были названы седаны, которые не подорожают из-за нового утильсбора в России.