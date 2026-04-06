Что должно произойти, чтобы в Крыму отключили отопление: власти дали ответ
Отопительный сезон в многоквартирных домах Крыма завершается при устойчивом потеплении. Об этом пишет kianews24.
Как сообщили в региональном МинЖКХ, подача тепла прекращается, если среднесуточная температура воздуха достигает +8 градусов и удерживается на этом уровне не менее 5 дней подряд.
Такой показатель считается основанием для перехода к отключению системы отопления.
Кто принимает решение
Окончательное решение об остановке отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. После анализа погодных условий они издают соответствующее постановление.
В ведомстве уточнили, что именно этот документ служит официальным основанием для дальнейших действий коммунальных служб.
Как проходит процесс отключения
После принятия решения специалисты предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» приступают к поэтапному отключению теплоносителя. Работы проводятся в установленном порядке, чтобы обеспечить безопасное завершение отопительного периода.