Таинственная темная дымка накрыла Петербург: горожане сообщили о явлении в небе
В пятницу днем, 27 марта, жители Северной столицы заметили в небе нечто необычное. Над разными районами города появилась темная дымка, происхождение которой пока остается загадкой.
Около 11 часов утра серые разводы на голубом небе, напоминающие легкую пелену, наблюдали очевидцы в центре города. Схожие явления фиксировались в Приморском, Невском и Красносельском районах. Жители описывают увиденное как «едва различимую дымку», которая привлекла внимание многих.
Источник этого загадочного явления пока не установлен. Ни экстренные службы, ни природоохранные ведомства не давали официальных комментариев о возможных причинах. Горожане строят собственные догадки, но достоверной информации нет.