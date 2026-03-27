В пятницу днем, 27 марта, жители Северной столицы заметили в небе нечто необычное. Над разными районами города появилась темная дымка, происхождение которой пока остается загадкой.

Около 11 часов утра серые разводы на голубом небе, напоминающие легкую пелену, наблюдали очевидцы в центре города. Схожие явления фиксировались в Приморском, Невском и Красносельском районах. Жители описывают увиденное как «едва различимую дымку», которая привлекла внимание многих.

Источник этого загадочного явления пока не установлен. Ни экстренные службы, ни природоохранные ведомства не давали официальных комментариев о возможных причинах. Горожане строят собственные догадки, но достоверной информации нет.