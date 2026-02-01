«Что хочу, то и делаю»: Лариса Долина жестко прошлась по осуждающим ее россиянам

Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала возникший вокруг нее скандал, связанный с наличием пруда на ее земельном участке в Подмосковье. Певица сделала официальное заявление, в котором подчеркнула, что водоем находится на ее частной территории и является ее законной собственностью. Об этом пишет РИА Новости .

«Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля», — подчеркнула она.

Эти слова стали ответом на жалобы, которые, по данным СМИ, поступили от некоторых соседей или местных жителей, обеспокоенных наличием искусственного водоема.

Ситуация привлекла внимание общественности и стала предметом обсуждения в ряде телеграм-каналов и средств массовой информации. В своем комментарии певица акцентировала право собственника свободно распоряжаться своим имуществом в рамках действующего законодательства. Она также отметила, что пруд не просто является элементом ландшафтного дизайна, но и выполняет функцию небольшого домашнего водоема, в котором обитают рыбы.

Ранее врач советовал налегать на рыбу зимой.