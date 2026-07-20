Что могут сделать родные, пока душа проходит испытания: священник о первых 40 днях после смерти

Представитель Русской православной церкви в беседе с изданием « Новосвят » разъяснил, какую духовную поддержку можно оказать усопшим. Главным способом помощи он назвал искреннюю молитву родных, особенно в первые сорок дней после смерти, когда, согласно церковному учению, душа проходит духовные испытания, сталкивается с искушениями и созерцает рай и ад.

Близкие способны облегчить этот путь, прося Бога о прощении грехов, что особенно важно, если человек не успел исповедаться или причаститься при жизни. Помимо самостоятельных молитв, для изменения посмертной участи рекомендуются отпевание и заказ панихиды. Молиться за покойного можно и по истечении сорока дней, вплоть до Страшного суда при втором пришествии Христа, после которого изменить участь души уже не удастся.