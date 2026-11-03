Что на самом деле происходит с душой после смерти: разъяснение священников

‎В православной традиции отсутствуют догматические описания того, что именно воспринимает душа в первые мгновения после кончины, поскольку подобные детали не являются частью установленного церковного учения. Об этом сообщается в материале дзен-канала « Торжество православия ».

Согласно позиции духовенства, дальнейшая судьба умершего целиком находится в ведении Всевышнего. В связи с этим священнослужители настоятельно рекомендуют родственникам воздерживаться от поиска мистических трактовок произошедшего. Вместо этого основным инструментом помощи усопшему считается молитвенное поминовение.

Верующим предлагается читать Псалтирь, специальные каноны на исход души или приглашать священника для совершения заупокойных служб. Особое литургическое значение придается третьему, девятому и сороковому дням после смерти, когда молитвенная поддержка считается наиболее необходимой.

Церковь признает естественность человеческой скорби, но предостерегает близких от впадения в отчаяние или попыток удержать душу умершего земными привязанностями. Наиболее действенными проявлениями любви к ушедшему называются милостыня, добрые дела, совершаемые в его память, и сохранение светлого образа покойного.