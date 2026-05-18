Что на самом деле происходит с умершим после похорон: честный ответ священник утек в сеть

Протоиерей Дмитрий Рощин рассказал, как православная традиция трактует связь души с местом захоронения. По словам священнослужителя, могила не является домом для покойного, а несет совершенно иную смысловую нагрузку. Об этом пишет Новосвят .

Иное предназначение места погребения

Судьба души и тела после кончины

Отец Дмитрий пояснил основные положения церковного учения. После наступления смерти душа покидает тело и устремляется к Создателю. Физическая же оболочка временно остается в земле. В день Страшного суда, как отметил священник, произойдет воссоединение и воскресение. Именно поэтому верующие проявляют уважение к захоронениям и содержат их в чистоте.

Взгляд на кладбище в христианстве

В богословских материалах портала «Православие.Ru» ранее разъясняли, что погост не следует считать царством теней. Аналогичную мысль в своих проповедях высказывал и патриарх Кирилл. Он называл кладбища местом, где люди ожидают всеобщего воскресения.

Духовный смысл заботы о захоронениях

В христианской традиции уход за могилами входит в духовную практику. Родственники приходят на погост не только чтобы почтить память, но и для молитвы о прощении грехов усопшего.

Священник предостерег верующих от превращения мест захоронений в объект культа. По мнению протоиерея Дмитрия Рощина, то, как общество относится к кладбищам, напрямую показывает уровень духовной культуры и уважения к своим предкам.