Что нашел Роспотребнадзор? Начато расследование в кузбасском интернате, где умерли девять человек

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области официально начало проверку в связи со смертью девяти пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната. Ведомство подтвердило, что в учреждении был зафиксирован очаг острой респираторной инфекции, включая грипп и внебольничные пневмонии, локализацию которого начали еще 12 января.

По данным надзорного органа, в интернате провели обследование всех проживающих и сотрудников. Заболевших своевременно госпитализировали, и им оказывается необходимая медицинская помощь. Под наблюдением медиков также находятся все, кто контактировал с заболевшими. Это заявление прозвучало на фоне предыдущих сообщений о критических условиях в интернате. Ранее сотрудники жаловались на холод в помещениях, предоставление некачественной пищи и отсутствие должного ухода за заболевшими, что могло усугубить ситуацию. Расследование Роспотребнадзора должно установить, насколько действия администрации способствовали распространению инфекции и трагическим последствиям.