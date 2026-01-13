Что нельзя делать 14 января — строгие запреты для православных, о которых принято молчать
Царьград: православные встретят 14 января 2026 года сразу двумя праздниками
Фото: [Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске/Медиасток.рф]
Православные христиане 14 января отметят праздник Обрезания Господня. Этот день установлен в память о совершении над младенцем Иисусом на восьмой день после Его Рождества предписанного ветхозаветным законом обряда, о чем сообщает Евангелие от Луки. Согласно вероучению, это событие подчеркивает полноту человеческой природы Христа и Его послушание установленным законам, сообщает Царьград.
В этот же день Церковь чтит память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, одного из отцов Церкви IV века, автора богословских и литургических сочинений.
В народной традиции день 14 января известен как Васильев день. С ним связано множество обычаев, включающих приготовление особых блюд из свинины, выпечку обрядового печенья и различные бытовые приметы, направленные на обеспечение здоровья и благополучия в наступающем году. В народе существовали также определенные запреты на работу и некоторые действия в этот день.
