Православные христиане 14 января отметят праздник Обрезания Господня. Этот день установлен в память о совершении над младенцем Иисусом на восьмой день после Его Рождества предписанного ветхозаветным законом обряда, о чем сообщает Евангелие от Луки. Согласно вероучению, это событие подчеркивает полноту человеческой природы Христа и Его послушание установленным законам, сообщает Царьград .

В этот же день Церковь чтит память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, одного из отцов Церкви IV века, автора богословских и литургических сочинений.

В народной традиции день 14 января известен как Васильев день. С ним связано множество обычаев, включающих приготовление особых блюд из свинины, выпечку обрядового печенья и различные бытовые приметы, направленные на обеспечение здоровья и благополучия в наступающем году. В народе существовали также определенные запреты на работу и некоторые действия в этот день.

