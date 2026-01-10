Сон в определенные часы: эксперты рассказали, как быстро вернуться в рабочий ритм после праздников

Физическая нагрузка два-три раза в неделю поможет восстановиться после длительных новогодних каникул. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Адиля Файзулина.

При этом в первую очередь специалист рекомендовала стабилизировать режим дня: ложиться пораньше спать — до 23:00-00:00.

«С 21:00 до 00:00 начинает вырабатываться мелатонин, который отвечает за молодость и наше расслабление. С 00:00 до 03:00 его уровень падает, и после 03:00 он перестает вырабатываться», — пояснила эксперт.

Кроме того, стоит обратить внимание и на свое рабочее место, если у сотрудника удаленный формат работы, отметила психолог.

«Хорошо бы навести порядок, если рабочее место дома. Для офиса стоит подготовить красивую одежду. Когда мы направляем внимание на красивую одежду, на порядок на рабочем месте, то это дает возможность войти нам в нужный рабочий ритм», — заверила она.

Также важным остается и понимание рабочих целей — для чего нужны заработанные деньги, считает эксперт.

Выйдя на работу, не стоит начинать делать все задачи моментально. Стоит начать с важных и срочных рабочих задач, по мере уменьшения приоритета делать перерывы между их выполнением. В перерывах можно обсудить с коллегами прошедшие праздники, потому что это даст ресурс для того, чтобы пройти следующую сложную задачу, выразила мнение психолог.

Кроме того, стоит следить и за своим режимом питания, отметила она. Правильное питание, стабильный режим дня, качественный сон дают опору и безопасность. По словам специалиста, при таком подходе мозг меньше тревожится, и человек быстрее входит в рабочий режим, при восстановлении которого не стоит забывать и о спорте.

«Физическая нагрузка два-три раза в неделю давала бы телу возможность переработать негативную информацию и тревожность. Те же 6-10 тыс. шагов нужны для того, чтобы стабилизироваться телесно. Когда мы гуляем, наше дыхание углубляется, тогда мы имеем возможность больше вдохнуть воздуха. Расслабляя дыхание естественным образом, мы помогаем телу выйти из состояния стресса», — заключила Файзулина.

