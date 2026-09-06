Что носили русские женщины до трусов? История, после которой по-другому смотришь на старые фильмы

Нижнее бельё появилось в России далеко не сразу. Долгое время и мужчины, и женщины обходились без трусов, поскольку в них просто не было необходимости. Об этом пишет ИА «Кулик».

Мужчины носили две рубахи: верхнюю — красивую, с узорами, и нижнюю — простую, некрашеную, в которой спали и работали. Позднее Пётр I ввёл кальсоны по образцу европейской военной формы, а в советское время распространились просторные «семейники».

Женщины использовали длинную льняную «подрубашечницу», похожую на ночную рубаху. Под юбкой у крестьянок чаще всего ничего не было. Лишь в XVIII веке через французскую моду трусы стали доступны аристократии. Для крестьянок такая одежда оставалась роскошью вплоть до XX века: сначала хлопковые трусы начали носить мужчины, а женщинам это запрещалось. Старшие строго следили, чтобы девицы не появлялись в «басурманской» одежде.

Только после революции 1917 года женщины получили возможность носить трусы свободно, и нижнее бельё окончательно вошло в повседневный быт.