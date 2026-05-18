Что общего между СДВГ и корзиной онлайн покупателя: ответ удивит

Невролог Леонид Чутко предупредил, что неконтролируемая тяга к покупкам может указывать на синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых. Врач объяснил, как импульсивность проявляется в поведенческой зависимости. Об этом kp.ru сообщил доктор медицинских наук, профессор Леонид Чутко.

Неожиданный маркер расстройства

Доктор медицинских наук, профессор Леонид Чутко в беседе с журналистами рассказал об одном малоизвестном признаке синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых людей. Специалист указал, что патологическое влечение к регулярному совершению покупок способно сигнализировать о наличии данного отклонения.

Отличие взрослой формы от детской

Профессор пояснил, что взрослый человек, страдающий от СДВГ, как правило, не проявляет интереса к чужим вещам. Такое поведение, отметил эксперт, чаще свойственно детям с этим же диагнозом. У взрослых же расстройство принимает иную форму.

Связь с поведенческой зависимостью

По словам невролога, пациент с большой вероятностью будет подвержен ониомании. Медик уточнил, что под этим термином понимается неуправляемая страсть к шопингу, являющаяся разновидностью зависимости поведенческого типа.

Корень проблемы в тревожности

Специалист объяснил механизм возникновения такой тяги. При синдроме дефицита внимания и гиперактивности человек постоянно испытывает внутреннее беспокойство и чувство тревоги. Именно возникающая на этом фоне импульсивность, как подчеркнул профессор, в большинстве случаев и провоцирует неконтролируемое желание совершать приобретения.