Что отнимут у Пугачевой по закону? Почему ей не грозит лишение гражданства, а нечто другое

Известная российская певица Алла Пугачева, покинувшая страну после начала СВО, продолжает оставаться получателем российской пенсии по старости.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, подполковника внутренней службы в отставке Елену Браун, оснований для лишения ее этого права на данный момент нет.

Ключевым фактором является гражданство артистки, полученное по рождению. Специалист разъяснила, что, согласно российскому законодательству, утратить гражданство, полученное по рождению, невозможно. Это правило защищает Пугачеву даже в случае возбуждения уголовного дела и обвинительного приговора – лишить ее паспорта РФ не получится. По этой же причине остается неприкосновенной и базовая пенсия.

Однако главные риски для певицы связаны не с гражданством, а с ее регалиями. Юрист указала на вероятные последствия в случае признания ее виновной по уголовной статье.

«Однако в случае возбуждения уголовного дела и принятия решения судом не исключено, что она может быть лишена почетных званий и доплат к пенсии», — подчеркнула Елена Браун.

Таким образом, под ударом могут оказаться не сама пенсия, а существенные дополнительные выплаты, которые с ней связаны.

Ранее сообщалось о том, что Пугачеву заподозрили в работе на британские спецслужбы.