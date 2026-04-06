Что скрывает обратная сторона Луны: появились первые впечатления астронавтов

Пилотируемая миссия Artemis II стала одной из самых значимых космических экспедиций за последние десятилетия. Космический корабль «Орион» стартовал 1 апреля с мыса Канаверал и направился к Луне, открыв новый этап освоения космоса спустя почти 50 лет после предыдущих подобных полетов. Об этом пишет Царьград.Кузбасс.

В состав экипажа вошли четыре астронавта — Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен. В течение 10 дней им предстоит облететь спутник Земли и вернуться обратно.

Впечатления от обратной стороны Луны

Во время полета астронавты впервые увидели обратную сторону Луны, которая не видна с Земли. Кристина Кох, комментируя происходящее, отметила, что увиденное произвело сильное впечатление и отличалось от привычного образа спутника.

По ее словам, восприятие Луны с этой стороны вызывает ощущение, что это совершенно иной объект, не похожий на тот, который наблюдают с поверхности планеты.

Технические задачи и первые сложности

Помимо облета Луны, миссия направлена на проверку всех систем корабля, включая оборудование и системы жизнеобеспечения. В ходе полета уже возникли технические нюансы: экипаж зафиксировал запах гари, исходящий из туалетного модуля.

Отмечается, что стоимость этой системы составляет около 23 млн долларов, что подчеркивает сложность и технологичность оборудования.

Подготовка к следующему этапу программы

Миссия Artemis II является важным этапом подготовки к следующему полету — Artemis III, в рамках которого планируется высадка человека на поверхность Луны.

Изначально реализацию проекта рассчитывали на 2027 год, однако сроки были перенесены на 2028 год. При этом специалисты допускают, что график может быть скорректирован в зависимости от результатов текущей экспедиции.