Что случилось с поп-королем Киркоровым в тумане после тяжелого перелета в Сибирь

Филипп Киркоров разъяснил ситуацию с курением в терминале барнаульской воздушной гавани. Музыкант допустил нарушение регламента, что спровоцировало общественный резонанс. В сети распространили запись, где исполнитель выпускает дым внутри помещения после прилета на шоу в «Титов Арена», пишет МК.

По словам звезды, причиной послужила дезориентация из-за перелета и разницы во времени. Певец сообщил, что ощущал себя словно в тумане и не контролировал действия с зажигалкой в запрещенной зоне.

Менеджеры эстрадного деятеля уже контактируют с руководством аэропорта. Киркоров выразил согласие погасить штраф за несоблюдение норм пребывания в здании.

Сейчас гастролер убыл из Алтайского края. Турне продолжается в Иркутске, где ведется подготовка к следующему концерту.