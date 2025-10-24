Совет Федерации утвердил закон, позволяющий иностранным специалистам, прибывающим по госпрограммам, работать в России без знания русского языка. Первоначально предлагалось сделать исключение для медиков, но после критики его отменили, сообщает cdn.regnum .

В медицинских учреждениях Москвы и регионов наблюдается рост числа иностранных врачей из стран СНГ и Азии. Причинами являются перегрузка местных специалистов, низкая зарплата и переход молодых кадров в частный сектор.

Отмечены случаи, когда мигранты с поддельными дипломами устраивались даже нейрохирургами, что вызывало жалобы пациентов. Однако заменить таких специалистов пока невозможно из-за нехватки кадров.

Число иностранных студентов в российских медицинских вузах растет. Многие проходят ординатуру и устраиваются на работу, особенно в качестве среднего медперсонала. Культурные различия присутствуют, но серьезных претензий к работе большинства иностранных специалистов не возникает.

Согласно данным Минтруда, дефицит медиков в России достигает 150 тыс человек, из которых почти треть — врачи. К 2030 году нехватка может вырасти до 500 тыс. В 2025 году миграционная квота увеличена до 235 тыс человек. Российские вузы расширяют международное сотрудничество, открывая филиалы за рубежом. Медработники обязаны сдавать экзамен по русскому языку.

Ранее сообщалось, что иностранные врачи получают дипломы за необычные «сделки».