Руководители школ Подмосковья проходят обучение по стандарту качества управленческого проектирования

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, старт программе дал экспертный семинар «Модель школы как объект управленческого проектирования», в котором приняли участие 50 директоров школ из различных городских округов Подмосковья. Мероприятие стало первым модулем обширного образовательного курса, призванного сформировать у управленцев навыки стратегического планирования и гибкого реагирования на изменения в образовательной среде.

По словам первого заместителя министра образования Московской области Анны Гребцовой, главная цель программы — помочь каждому образовательному учреждению выстроить собственную траекторию развития, учитывающую актуальные тенденции и потребности общества. Особое внимание предстоит уделить удовлетворенности всех участников образовательного процесса и решению приоритетных задач, стоящих перед регионом. Именно этот подход должен лечь в основу формирования у руководителей компетенций в области стратегического проектирования и управления трансформационными процессами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.