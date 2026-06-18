Руководители школ Подмосковья проходят обучение по стандарту качества управленческого проектирования
В Подмосковье директора школ проходят обучение по управленческому проектированию
Фото: [Министерство образования Московской области]
В Подмосковье стартовала программа, нацеленная на усиление управленческого потенциала руководителей школ. 17 июня в Институте образования НИУ «Высшая школа экономики» началась реализация дополнительной профессиональной программы «Стандарт качества управленческого проектирования школ Московской области».
Как сообщили в Министерстве образования Московской области, старт программе дал экспертный семинар «Модель школы как объект управленческого проектирования», в котором приняли участие 50 директоров школ из различных городских округов Подмосковья. Мероприятие стало первым модулем обширного образовательного курса, призванного сформировать у управленцев навыки стратегического планирования и гибкого реагирования на изменения в образовательной среде.
По словам первого заместителя министра образования Московской области Анны Гребцовой, главная цель программы — помочь каждому образовательному учреждению выстроить собственную траекторию развития, учитывающую актуальные тенденции и потребности общества. Особое внимание предстоит уделить удовлетворенности всех участников образовательного процесса и решению приоритетных задач, стоящих перед регионом. Именно этот подход должен лечь в основу формирования у руководителей компетенций в области стратегического проектирования и управления трансформационными процессами.
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