В Спасо-Бородинском монастыре Можайского муниципального округа восстанавливают трапезную

В селе Семеновское Можайского муниципального округа продолжается комплексная реставрация трапезной Спасо‐Бородинского монастыря — объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

На текущем этапе специалисты уже выполнили значительный объем восстановительных мероприятий. В их числе — реставрация кирпичной кладки стен, сводов и откосов, а также восстановление полов, оконных решеток, оснований и покрытий каменных крылец.

Отдельное внимание уделили воссозданию деревянных столярных заполнений для окон и козырьков на фасадах. Кроме того, в здании проложили необходимые инженерные системы — это позволит обеспечить комфортные и безопасные условия эксплуатации объекта после завершения реставрации.

Сейчас реставраторы сосредоточены на внутренних работах: ведутся штукатурные и отделочные мероприятия в интерьерах.

Отметим, что в 2023 году Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение реставрационных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября в регионе построят и отремонтируют более 50 школ.