Губернатор Подмосковья: все пострадавшие в результате атаки БПЛА получают необходимую помощь

В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 16 человек, в том числе два ребенка. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, в Раменском пострадали три человека. Мужчина в возрасте 22 лет с травмами живота, таза и конечностей был госпитализирован в Раменскую больницу. Девочка в возрасте 10 лет с травмами голеней находится в Центре охраны материнства и детства. Мужчина в возрасте 35 лет с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи был доставлен в Жуковскую больницу.

В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. Помощь ему оказали амбулаторно. В Люберцах госпитализировали двоих мужчин в возрасте 20 и 33 лет с травмами бедра и переломами руки. Оба в состоянии средней тяжести.

В Дзержинском мужчина с ранениями шеи был доставлен в Люберецкую больницу. Еще один 50-летний мужчина с осколочными ранениями брюшной стенки госпитализирован из ТЦ «Садовод» в Люберецкую больницу.

В Котельниках пострадали восемь человек. Пятеро находятся в Люберецкой больнице. Это мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча. Ребенок в возрасте 3 лет госпитализирован в Центр охраны материнства и детства. Молодой человек в возрасте 19 лет находится в Жуковской больнице. Еще один человек от госпитализации отказался.

«Продолжается тушение пожаров и ликвидация последствий атаки. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей. Мы на связи с семьями и окажем всю необходимую поддержку каждому, кого затронула эта атака», — подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о ситуации с ночной атакой БПЛА. По его словам, подразделения противовоздушной обороны отражали удары на протяжении всей ночи и утра.