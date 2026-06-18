Защитник «Рейнджерс» Гавриков хочет вернуться в «Лос-Анджелес»: воссоединится там с Панариным

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков может вновь поменять восточное побережье США на западное. По данным инсайдера Джона Хоуэна, россиянин хочет вернуться в «Лос-Анджелес Кингз».

30-летний хоккеист недоволен политикой клуба: он переходил в «Рейнджерс», чтобы бороться за Кубок Стэнли, но команда не попала в плей-офф и рассталась с несколькими ведущими игроками.

В «Лос-Анджелесе» Гавриков может воссоединиться с Артемием Панариным, который был обменян из «Рейнджерс» по ходу сезона. Также за «Королей» выступает российский форвард Андрей Кузьменко.

У Гаврикова до 2032 года действует контракт с кэпхитом $7 млн. В минувшем сезоне защитник набрал 35 (14+21) очков, не пропустив ни одной игры регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что «Лос-Анджелес» возглавил известный тренер Питер Лавиолетт.