«Что-то полыхает»: челябинцы приняли технологический процесс за пожар

Поздно вечером 16 февраля читатель Евгений прислал видео с комментарием: «Что-то полыхает на „Мечеле“». В социальных сетях также распространилась информация о возгорании в районе предприятия. Очевидцы сообщали, что высокий столб пламени виден со стороны улицы Валдайской и остановки на Северном Луче. Журналисты издания подтвердили, что даже днем из окна редакции заметно огненное пятно. Однако в региональном управлении МЧС опровергли слухи о пожаре, заявив, что вызовов по факту возгорания на комбинате не поступало. В пресс-службе ООО «Мечел-Кокс» объяснили происхождение огненного зарева технологическим процессом. Там сообщили, что на предприятии временно задействовали нормативную технологию сжигания избыточного коксового газа на газосбросном факельном устройстве. Это делается для недопущения попадания загрязняющих веществ в атмосферу.