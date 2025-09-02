«Что-то пошло не так»: сайт ФАС «прилег»

По информации агентства, в 0.15 по московскому времени сайт fas.gov.ru оказался недоступен. При попытке зайти на портал Федеральной антимонопольной службы появляется сообщение об ошибке стандартной фразой "что-то пошло не так".

Согласно данным сервисов, которые мониторят сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, включая Downdetector и "Сбой.рф", на данный момент нет жалоб на работу сайта Федеральной антимонопольной службы РФ.

Официальных комментариев от ФАС России по поводу происходящего в общественный доступ пока не поступало.