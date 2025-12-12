«Чтобы быть ближе». Прохор Шаляпин перевез мать из Мытищ в Даниловский район

Артист Прохор Шаляпин сделал значимый подарок своей матери, обеспечив ей комфортное проживание в непосредственной близости от себя.

В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой певец раскрыл детали этого семейного решения.

Ранее мать Шаляпина проживала в подмосковных Мытищах, однако теперь ее адрес изменился. Для нее была приобретена просторная квартира в Даниловском районе столицы — прямо в доме, стоящем напротив того, где живет сам исполнитель. Таким образом, Шаляпин смог воплотить в жизнь идею создания семейного кластера, позволив близкому человеку оставаться на привычном для него месте.

«Где я живу, у меня метро рядом, все удобно. Я там большую часть жизни прожил», — поделился артист своими предпочтениями.

Новое жилье матери — это трехкомнатная квартира в сталинском доме, чья площадь составляет 80 квадратных метров. По словам Шаляпина, она обладает всеми достоинствами подобных построек: высокими потолками, добротной планировкой и особой атмосферой.

