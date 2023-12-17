«Высказывание по-глупости»: рэпер, призывавший бить беременных русских женщин, может избежать наказания

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании в Москве участника рэп-баттла, призывавшего к избиениям беременных русских девушек. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 282 УК.

Юрист Анастасия Билялова рассказала нам, что может повлиять на итог дела, и каким будет наказание для правонарушителя.

«Наступит наказание или нет, может решить только суд, так как существует шанс признания нарушения малозначительным — был не прямой призыв, а высказывание по-глупости, попытка «хайпануть». Суд может не увидеть прямого умысла, а наказание наступает именно в этом случае», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При прямом умысле, объяснила эксперт, лицо сознательно направляет свою волю на достижение задуманного результата, а при косвенном — предвидит реальную возможность наступления общественно опасных последствий, но относится к ним безразлично, допуская их наступление, но понимая и принимая тот факт, что эти последствия могут и не наступить. Также к косвенному умыслу относятся ситуации, когда человек не желает их наступления, но ради достижения поставленной перед собой цели допускает возможность наступления таких последствий.

«При принятии решения о малозначительности, то есть об отсутствии общественной опасности, суд будет учитывать размер и состав аудитории, которой соответствующая информация была доступна, количество просмотров информации, влияние размещенной информации на поведение лиц, составляющих данную аудиторию», — подчеркнула Билялова.

А вот если прямой умысел все-таки будет доказан, продолжила юрист, извинениями отделаться уже не получится. Тогда наказание будет выглядеть следующим образом штраф от 300 000 до 600 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, принудительные работы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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