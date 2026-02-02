Чтобы не было конфликтов: в Дагестане официально объяснили правовые нормы совершения намаза в публичных пространствах

Эксперт Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана дал подробные правовые комментарии относительно совершения мусульманской молитвы (намаза) в общественных местах. Мурад Загиров подчеркнул, что индивидуальная или коллективная молитва, если она не нарушает общественный порядок, является конституционным правом и не требует специального разрешения властей.

В основе разъяснения лежат положения Конституции РФ и Федерального закона «О свободе совести». Эксперт обратил особое внимание, что порядок, аналогичный проведению митингов, применяется только если мероприятие требует специальных мер безопасности. В остальных случаях совершение намаза не запрещено.

Загиров также четко разграничил, что намаз не является ни миссионерской деятельностью, ни публичным мероприятием в политическом смысле, поскольку его цель — исполнение религиозного обряда. Он отметил, что для мусульман это обязанность, защищенная законом, и рекомендовал верующим по возможности выбирать для молитвы спокойные места.

Данный правовой анализ, по замыслу Миннаца РД, призван снять необоснованные вопросы и предотвратить возможные конфликты на почве непонимания законодательства о свободе вероисповедания.