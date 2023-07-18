«Чтобы не попали в сети врагов»: зачем нужно доносить до школьников достоверную информацию об СВО

Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по информированию школьников и студентов о причинах и задачах специальной военной операции. Как указано на официальном сайте Кремля, срок исполнения — до 1 октября 2023 года.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов рассказал, что такая работа должна проходить на максимально понятном для подростков языке.

«Чтобы работа с молодежью была эффективной, нужно избегать казенщины и официоза, бесконечно повторяя сухие официальные заявления про демилитаризацию и денацификацию», — уточнил Рожнов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вместо этого, уточнил собеседник, надо говорить ребятам, что, проводя СВО, мы не боремся с Украиной, а защищаем себя от многолетней и постоянно нарастающей агрессии НАТО, который, по сути, «взял в заложники народ Украины и, методично накачивая его ненавистью по отношению к России, превратил его в орудие уничтожения нашей страны».

«Нужно разъяснять молодым людям, что благодаря СВО Россия сегодня также исправляет колоссальную ошибку, допущенную прежним советским руководством, которое, искусственно создав «Украину» и «украинцев», разорвало на части единый русский народ и разделило собравшуюся веками единую русскую землю», — добавил Рожнов.

В целом, по его словам, объяснять школьникам и вообще молодежи причины и предпосылки СВО необходимо, потому что молодые люди в силу возраста не только чрезвычайно любознательны, но и легко поддаются манипуляциям.

«Чтобы они не попали в информационные сети врагов России и не использовались ими в их интересах, государство и общество должны давать своим молодым гражданам прямые ответы на интересующие их вопросы, касающиеся СВО. Как уже не раз бывало в прошлом, сейчас, по сути, решается судьба страны, а значит, на кону стоит и их собственное будущее», — отметил Рожнов.

К этой работе, по мнению профессора, стоит привлекать лидеров мнений: блогеров, ютуберов и прочих персон.

«Именно интернет-среда, в которой современные молодые люди проводят львиную долю своего времени, должна стать основной площадкой, где нужно проводить разъяснительную работу с молодежью», — подытожил собеседник.

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