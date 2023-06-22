«Америка победила и якобы никого не бомбила»: историк рассказал, какие пагубные мнения о войне нужно искоренять

22 июня – День памяти и скорби, дата начала Великой Отечественной войны (ВОВ), самой страшной и разрушительной в истории нашей страны.

Профессор кафедры истории древнего мира и средних веков им. В.Ф. Семенова МПГУ директор центра археологических исследований Николай Винокуров рассказал, почему важно напоминать подрастающему поколению о тех трагических событиях.

По его словам, с приходом Михаила Горбачева к власти начался процесс забвения исторической памяти и уничтожения идеологического вектора развития страны.

«Что получилось? Школьники не знают дату начала ВОВ, кто против кого воевал. Это глобальная проблема для всего исторического сообщества. Ситуацию нужно разворачивать в нашу сторону вновь», — рассказал Винокуров корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В первую очередь, по словам историка, нужно готовить преподавательских кадров, но не либерального толка, прозападных, уверяющих, что Америка победила и якобы никого не бомбила ядерными бомбами. Нужно готовить детей к восприятию величайшей трагедии нашей страны – тех жертв, которые она понесла в годы войны.

«У каждой семьи есть трагическая память об этом. У меня дед по отцу пропал без вести в котле в районе Вязьмы, прабабушку разорвало прямым попаданием бомбы прямо во дворе дома. Двоюродного деда еще 16-летним засекли каратели за помощь партизанам», — рассказал эксперт.

Поэтому, по его словам, важно четко озвучивать, за какие ценности выступает страна и что она строит.

«Эти важные мероприятия должна инициировать государственная власть. К работе нужно привлекать историков. Слава богу, честные историки еще есть», — отметил Винокуров.

Также эксперт уточнил, что от разговоров о создании единого учебника истории (инициатива, озвученная президентом Владимиром Путиным в 2013 году – Прим. ред) нужно переходить к действиям.

«Его нужно создать, и прописать там четкую государственную позицию, чтобы воспитывать новое поколение, настроенное на созидание и улучшение страны», — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали, что в городском округе Пушкинский зажгли более трех тыс. свечей на памятной акции.