«Чтобы не зависеть от надбавок». Российским учителям пересчитают зарплату

Фото: [ Ногинский Центр образования №5 после капитального ремонта и новая пристройка на 550 мест/Медиасток.рф ]

Согласно рекомендациям, согласованным правительством, работодателями и профсоюзами, базовая окладная часть заработной платы педагогов должна достигать 70% от ее общего размера. Для уже действующих сотрудников сферы предлагается пересмотреть существующую структуру выплат, приведя ее в соответствие с этим принципом.

Как следует из документов, такая мера преследует несколько ключевых целей: рост престижа педагогической профессии, снижение региональной и внутриотраслевой разницы в оплате труда, а также укрепление кадрового потенциала. Кроме того, при ежегодной индексации зарплат приоритет предлагается отдавать именно увеличению гарантированного оклада, а не переменных надбавок.

Ранее сообщалось о том, что власти тестируют новую систему оплаты труда медиков и учителей.