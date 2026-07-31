«Чтобы умела угождать и быть как надо»: психолог объяснила, почему не стоит искать мужа на Патриарших
Психолог Кардиакос: большинство успешных мужчин на Патриарших — нарциссы
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Москвой 24» предостерегла россиянок от поиска мужа на Патриарших прудах. По ее словам, добившиеся успеха мужчины часто оказываются нарциссами, которым важно, чтобы женщина соответствовала определенным стандартам, умела угождать и быть «как надо».
Эксперт отметила, что общение по принципу «ты мне — я тебе» не предполагает эмоциональной близости, разговоров, чуткости и эмпатии.