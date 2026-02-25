Чтобы знали, чтобы помнили: в Наро‑Фоминске создали видеопроект в память о героях

В День защитника Отечества в парке Победы Наро‑Фоминского округа торжественно открыли видеопроект «Герои СВО». На большом экране в амфитеатре представили более 190 историй земляков, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

На мероприятии собрались родные и близкие погибших бойцов. Память героев почтили минутой молчания.

Хроника проекта длится около часа, но работа над ним продолжается. Организаторы планируют дополнить видеолетопись к 9 Мая: идет сбор новых историй, чтобы сохранить память о подвиге земляков для будущих поколений.

Инициатива возникла благодаря Татьяне Ковалевой — она потеряла мужа в июле 2023 года. Ее супруг был командиром зенитной ракетной батареи. Семья героя вместе с другими семьями, пережившими потерю родного человека, также присутствовала на демонстрации проекта.