Чубайс с супругой замечены в очереди за раздачей гумпомощи в Израиле

Бывший руководитель российской корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс во всю занимается закупками и раздачей гумпомощи для пострадавших от обстрелов ХАМАС в Израиле местных жителей. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*.

Как рассказал журналист, Чубайс и его супруга Авдотья Смирнова якобы активно занимаются благотворительной деятельностью. В качестве подтверждения своих слов Венедиктов опубликовал соответствующие кадры с указанными релокантами.

Фото: [ соцсети ]

Ранее экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший РФ после начала СВО, опроверг информацию о том, что оформляет израильский паспорт и владеет в Израиле хоть какой-то недвижимостью,позволяющей ему претендовать на получение израильского гражданства.