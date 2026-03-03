Чудо из Коми: хвойный скипидар в борьбе с грибком запатентовали ученые

Химики из Коми научного центра разработали новые соединения на основе хвойного сырья, способные бороться с грибковыми инфекциями. Разработка практически безопасна для человека и уже защищена патентами, сообщает ТАСС .

Специалисты Института химии Коми научного центра РАН завершили разработку новых биологически активных соединений для борьбы с грибковыми поражениями. Как сообщает информационное агентство, основой для инновационных веществ послужили компоненты хвойной древесины и живичного скипидара. Ключевым преимуществом этих молекул является их низкая токсичность для организма человека.

Исследования велись в рамках масштабного проекта по созданию субстанций для лекарственных препаратов. Ученые модифицировали природные терпены, вводя в их состав атомы серы, кислорода и азота. Благодаря этому новые соединения демонстрируют высокую противогрибковую и антимикробную активность. Разработка получила высокую оценку профессионального сообщества: она удостоена золотой медали международного биотехнологического форума и подтверждена шестью патентами.

Руководитель исследовательской группы Светлана Рубцова пояснила, что создание подобных препаратов сейчас особенно актуально. Распространенные антибиотики и противогрибковые средства часто теряют эффективность из-за развития устойчивости у патогенов. Перед учеными стояла задача найти новые, действенные и при этом безопасные способы лечения таких инфекций. В перспективе разработанные вещества могут лечь в основу широкого спектра терапевтических средств.

Стоит отметить, что Институт химии, входящий в структуру Федерального исследовательского центра Коми, с 1995 года занимается созданием инновационных материалов. Учреждение активно использует местное растительное и минеральное сырье. В активе института — более двухсот патентов, значительная часть которых сохраняет свою актуальность.